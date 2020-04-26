Новые данные о коронавирусе в Молдове - 26/04/2020

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Здоровье
На утро воскресенья число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось на уровне 3304. В субботу из больниц были выписаны еще 70 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 граждан составляет 895.
По данным Минздрава, 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 14 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 218 человек тяжелое, 524 – среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Число смертей от последствий коронавируса составляет 94.
Подготовил Михаил Генчу
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