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Здоровье
Новые данные о коронавирусе в Молдове - 26/04/2020
26.04.2020

На утро воскресенья число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось на уровне 3304. В субботу из больниц были выписаны еще 70 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 граждан составляет 895.

По данным Минздрава, 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 14 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 218 человек тяжелое, 524 – среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Число смертей от последствий коронавируса составляет 94.

Подготовил Михаил Генчу


 
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