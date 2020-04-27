На румынской границе хаос.

Сотни людей готовы покинуть страну, но правительство даже не хочет слышать о новом массовом отъезде.

Может разразиться новый дипломатический скандал. Сотни румын хотят поехать на работу в Австрию на специальном поезде. Они едут с намерением работать по уходу за пожилыми жителями Австрии. Более того, австрийское правительство объявило, что об этом существует соглашение с Румынией.

Австрийский министр по европейским делам Кэролайн Эдтштадлер заявила, что между Румынией и Австрией существует соглашение на этот счёт и что первый поезд для перевозки румынских опекунов должен покинуть Тимишоару 2 мая.

Румынский министр транспорта Лучиан Боде утверждает, что ни министр иностранных дел, ни посольство не имеют такой информации. Этот шаг, если он состоится, может быть осуществлён только в соответствии с правилами румынского государства, говорит министр, который напоминает, что Румыния находится на чрезвычайном положении до 15 мая, и ограничения на поездки всё ещё в силе.

Однако Кэролайн Эдтштадлер противоречит ему. Она утверждает, что в течение двух недель вела переговоры с CFR Călători по этому поводу, но представители ведомства отрицают эти заявления.

В этот период более 33 000 австрийцев нуждаются в уходе. Половина опекунов была из Румынии. Однако из-за ограничений, вызванных пандемией нового коронавируса, они не смогли осуществить смену своих коллег в Австрии, поэтому многие из них работают уже более месяца без перерыва.

Из-за нехватки сезонных сельхозрабочих из Румынии, Болгарии и Молдовы, австрийцам самим приходится выходить на поля.

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