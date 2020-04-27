Когда можно будет ездить за границу? Появилась первая информация

Люди задумываются об отпусках. Несмотря на пандемию коронавируса, люди втайне мечтают о классическом отпуске - в отеле, на море, в теплых странах. Не является исключением и Молдова, хотя ее жители достаточно неприхотливы в выборе мест своего отдыха - Румыния, Болгария, Турция, а чаще всего просто-напросто Затока. Но сейчас и Затока - предел мечтаний, ввиду закрытых границ. Тем не менее, ситуация должна измениться - журналисты "КП" пообщались с представителями некоторых кишиневских турагентств и выяснили, когда можно ждать перемен.

Одной из самых перспективных стран ближнего зарубежья с этой точки зрения является Болгария - там ситуация с коронавирусом относительно спокойно, менее 1000 случаев заражения и уже к середине мая Болгария могла бы возобновить экономическую деятельность, что предусматривает и открытие гостиниц. Такие страны, как Болгария и Греция, нуждаются в этом больше, чем, к примеру, Испания или Италия, которые куда благополучнее с экономической точки зрения, нежели болгары или греки, зачастую выживающие лишь за счет туризма.

- Согласно информации, которую мы получаем из Болгарии, многие гостиницы готовы открыться к 1 июня, некоторые к 10-му, но все зависит от темпов распространения инфекции. В Румынии готовятся возобновить активность 15 мая, мы надеемся, что проблем с транзитом этой территории не будет, - пояснила Праскковья Кулева, директор агентства Jalon.

По ее словам, в Турции также готовы работать уже с середины мая, но вопрос в том, что улететь в Турцию сейчас невозможно. У агентства есть заказы на июль и на август, и пока что никто не отказался от поездок. Более того, есть даже клиент, заказавший поездку в середине мая - и он пока что тоже не отказался от нее.

Позже всех откроются, судя по всему, границы стран ЕС - там вполне уверенно говорят о том, что они могут быть закрыты и год, и даже два. Европейская Комиссия уже выпустила рекомендации открывать внешние границы лишь после того, как вновь заработают экономика и Шенгенская зона. Другой эксперт, Андрей Манойло, считает, что решение будет принято в Германии, которая, по его словам, диктует все и вся в Евросоюзе. Он уверен, что раньше следующего года ведущие страны ЕС открыть свои границы не смогут - настолько сильными сейчас остаются страх и паника.

Автор: Михаил Генчу