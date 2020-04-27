Новая неделя начнется с приятной погоды

Днем - максимум до 18 градусов. Новая неделя начнется с приятной, но прохладной погодой - в столице столбики термометров поднимутся максимум до 18 градусов, хотя на юге, в Кагуле и Комрате, они "доползут" до 20 градусов. Так или иначе, настоящее тепло пока запаздывает - в Бриченах и Сороках, к примеру, будет лишь +15 завтра, в Бельцах на градус выше.

Желание погреться может появиться и ночью - в столице столбики термометров ближайшей ночью могут опуститься до всего лишь плюс пяти. Впрочем, к середине недели распогодится - синоптики ожидают, что температуры в столице вырастут до 24 градусов выше нуля.

Автор: Михаил Генчу