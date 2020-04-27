В аптеках Молдовы теперь можно купить тесты на коронавирус

Но врачи пока что не вполне им доверяют. Персональные тесты на наличие коронавируса появились в продаже в аптеках Молдовы. Речь идет об иммунохроматографических тестах, которые выявляют наличие в крови специфических антител. Соответственно, для проверки на коронавирус надо проколоть палец и выдавить несколько капель крови.

Однако врачи относятся к таким тестам с некоторой долей скептицизма, предупреждая, что они не дают стопроцентного результата. Сам производитель оценивает вероятность погрешности в 8 процентов. Молдавские врачи при этом считают, что погрешность может достигать 50 процентов, и то, более-менее рабочим это метод становится лишь через десять дней после заражения. Об этом, в частности, заявила завкафедрой эпидемиологии Медицинского университета Молдовы Анжела Параскив - отсюда и скептическое отношение.

Тем не менее, в условиях массового тестирования населения полезными могут оказаться и такие тесты - они дадут картину того, сколько человек уже заразились коронавирусом без проявления симптомов, сообщает anticoruptie.md. Цена на тесты, скажем прямо, серьезная - 235 леев, сделаны они в Китае.

Автор: Михаил Генчу