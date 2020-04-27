Почему в Молдове на карантине число больных коронавирусом растет: Даже 200 заражающихся в сутки, как сейчас – не трагедия

Если протестировать все население Молдовы, то больных окажется около половины жителей страны. Всех волнует количество тестов и послабление ограничений, с последующим выходом из пандемии.

В самом начале эпидемии не хватало тестов, потом тесты были, но не хватало мощностей. Потом появились мощности, но почему-то не было симптомных больных. Всегда чего-то не было, и тесты проводились мало. Все спорили, убеждали, смотрели на соседей, но тесты не проводили. И все считали, что у нас все хорошо!

И вот последние два дня начали проводить по тысяче! тестов день! И мы вроде бы на спаде эпидемии, начали пробивать рекорды, свои же рекорды, и подниматься в гору!

Что это значит?!

Как всегда, приведу цифры. Их мало. Но они говорящие!

Вчера в прессе опубликовали небольшой пресс-релиз от производителя вина Боставан. Он прошел незаметно для многих, хотя информация в нем бесценная!

В небольшой популяции, сотрудников и членов их семей, одного предприятия, провели тестирование на ковид. Тесты провели для 174 человек и из них вышло 77 позитивных. А это 45%!

Понимаете, да?

Если сделать экстраполяцию на Кишинев, с населением, 800 000, то это будет 360 000 человек, позитивных на ковид. Из этих 77 позитивных у 68 человек нет совсем симптомов. А это 80% в реальности!

И если применим формулу к Кишиневу, то это будет 288 000 человек, без никаких симптомов, но активных носителей вируса!

Не надо паниковать! Это всего лишь цифры.

И еще были 9 человек в том коллективе с средней или тяжелой формой болезни. И это еще живые люди. Это примерно 10% из всех позитивных, и вот ради этих 10% мы все сидели дома! И это было правильно!

О чем это говорит?!

Вот это тестирование в небольшой популяции говорит нам о том, что Молдова не исключение в этой пандемии. И маленькое количество тестов, конечно же влияет на официальную статистику, но не влияет на ситуацию в реальности.

И заблуждение в том, что мы все прошли уже, и давайте тестировать и всем покажем, какие мы хорошие в борьбе с этой эпидемией, показывает нам обратное! Мы такие же как и все.

Получается, что и у нас 30-40% всего населения, особенно в городах, являются бессимптомными носителями вируса. И риск заболеть остается высоким!

Ну вы поняли?!

Пора работать! В маске, перчатках, с соблюдением дистанции, и с флакончиком дезинфектанта в сумке! Делим коллективы на группы. По четным работает группа А, по нечетным работает группа Б. Вводим новые инструкции по биобезопасности. Избегаем скопления людей. И медленно медленно начинаем выходить из карантина.

Это будет немножечко похоже на ходьбу по минному полю без миноискателя вначале. Но потом мы к этому привыкнем!

И да, лечения еще нет! И мы наверняка все переболеем. Возможно мы уже его носим, но еще не знаем. Карантин помог его остановить, и мы в этом молодцы! Теперь учимся с ним сожительствовать и жить дальше!

Всем спокойного дня. Надеюсь, что у каждого есть на столе кусочек хлеба! Это важно!

Жизнь продолжается!

Автор: Ala Tocarciuc