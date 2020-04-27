Лей нервно «дрожит» — курс валют в Молдове на начало новой недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству в начале новой семидневки.

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 апреля, — молдавский лей уйдет в сплошную оборону. Таким образом, доллар вновь пойдет в наступление и установится на отметке в 18,80 лея, подорожав сразу на 11 банов.

Европейская валюта также покажет тенденцию к росту и в понедельник будет торговаться на восемь банов дороже, установившись на показателе в 19,36 лея.

Украинская гривна продемонстрирует спокойствие по обменному курсу, она будет стоить 0,67 в пересчете на национальную платежную единицу — так же, как и в конце прошедшей недели.

Незначительно, всего на два бана, станет «тяжелее» румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4,08 в пересчете на платежное средство Молдовы.

Незначительный рост продемонстрирует в ближайшие три дня российский рубль, его обменный эквивалент повысится на 1 бан и составит 0,247 лея.