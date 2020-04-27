Глава МВД Приднестровья Руслан Мова: Почему Саакашвили не упомянул о вагонах с оружием из ПМР на Украину? Это же чушь собачья!

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области рассказал о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко продавал двигатели от приднестровских БТР украинской армии.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в рамках программы "Диалог с Владиславом Кульминским" на Jurnal TV заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко получал прямую выгоду от ситуации с Приднестровьем, в том числе продавал двигатели от приднестровских БТР украинской армии.

- Были конкретные интересы. Когда я был президентом Грузии, главой Совета безопасности был Петр Порошенко. Когда я приехал, меня очень интересовал вопрос Приднестровья, потому что это перекликалось с нашими сепаратистскими территориями. Я вел с Порошенко долгие разговоры, как можно прикрыть контрабанду, изолировать сепаратистов, как перекрыть им кислород и заставить интегрироваться в Молдову. И я понял, что Порошенко в этом абсолютно не заинтересован. Потом я собрал информацию и понял, что у него есть свои личные и финансовые интересы, что он туда что-то возит, серые схемы и т.д. И ему это совершенно не нужно. Это "серая зона", от которой кормились чиновники России, Украины и Кишинева.

Он также упомянул, что хотел прекратить движение грузов через Приднестровье:

- Приведу пример, грузы идут через Приднестровье. Надо построить всего 14 километров объездной дороги, чтобы грузы вообще не проходили через Приднестровье. И это вообще ничего не стоит. И когда я начал срочно ее строить, меня оттуда убрали. И я думаю, что одной из причин было то, что они не хотели, чтобы грузы обходили Приднестровье. И кто не хотел? Чиновники в Киеве. В первую очередь Петр Порошенко. Потому что через эту "серую зону" делаются многие вещи.

Вы знаете, они брали двигатели БТР из Приднестровья и в десять раз дороже продавали украинской армии. Я эту схему открыл будучи губернатором Одессы, через одесскую таможню. Когда мне в руки попали эти документы, я обомлел. От "серых зон", "черных дыр" питается много жадных ртов.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

- Где можно взять эти двигатели? Мы бы сами их купили! - смеется министр внутренних дел Приднестровья Руслан Мова. - Думаю, Саакашвили хотел показать, что он в теме, что он в политике, что его погнали из губернаторов не потому что он не справился, а потому что раскрыл коррупционные схемы Порошенко!

Это хорошая козырная карта. которую можно разыгрывать. На самом деле, чушь собачья. А оружие из Приднестровья нет, никак? Может, вагонами? Нет? Вы же сами понимаете, что это чушь! Почему не в Молдове, купил, не в Румынии, а именно в Приднестровье? Потому что трудно проверить! Неподконтрольная территория, конституционный порядок Республики Молдовы не наведен, нелигитимная, на взгляд, молдавского руководства, власть... Поэтому можно говорить все, что угодно!

ЛЕОНИД РЯБКОВ