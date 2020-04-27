Кто самые дисциплинированные жители Молдовы во время эпидемии коронавируса...

Люди с особыми потребностями в самоизоляции собирают компьютеры и пишут киносценарии.

Режим ЧП, карантин и самоизоляция в Молдове продлятся, как минимум, до 15 мая. Уже и так больше месяца вся страна (ну или большая ее часть) сидит по домам взаперти. Интересно, что самые дисциплинированные в этом плане - инвалиды, хотя их сейчас так не принято называть. Люди с особыми потребностями. И не только потому что им трудно выходить на улицу, совсем не поэтому, так как многие из них в "мирное" время ведут весьма активный образ жизни.

Вот,например, Александр Мардарь, он является человеком с особыми потребностями, но это не мешает ему вести активный образ жизни. Александр занимается компьютерами, ремонтом, сборкой ПК

В обычной жизни Саша ездит по городу, предоставляет услуги по ремонту ПК. Сейчас, говорит Саша, «надо, значит надо».

-Я смотрю на это с точки зрения здоровья и пользы для себя, ведь самоизоляция это не только нужная мера, чтобы сохранить своё здоровье, но и прекрасная возможность побыть с родными людьми.

Парень признаётся, что благодаря карантину он проводит больше времени с семьёй, у них появилась традиция каждый вечер собираться перед телевизором с чашкой чая и смотреть комедию. Например, недавно начали пересматривать сериал «Сваты». Днём Саша занимается работой, которая накопилась. Дело в том ,что Саша также помогает и друзьям с ремонтом ПК и теперь, когда у него времени побольше, он может помочь друзьям. Молодой человек призывает всех «сидите дома - спасите свою или чью-либо жизнь».

Диана - студентка факультета журналистики Молдавского государственного университета -девушка с ограниченными возможностями, обычно каждый день преодолевает городские “джунгли”, чтобы попасть на пары. Каждый обычный день Дианы начинается с подъёма в шесть утра:

- Встаю по звонку будильника, умываюсь, ем и бегу в университет. Чтобы избежать забитого транспорта, выхожу в 6.30, приезжаю, захожу в аудиторию и готовлюсь к парам. Сейчас всё намного легче - благодаря карантину ввели онлайн обучение, которое позволяет не пропускать занятия, но и в тоже время немного прийти в себя.

Да и государство про девушку не забывает. Совсем недавно Диане принесли корзину с продуктами.

- Получилась интересная штука, - говорит девушка. - Мне в преддверии Святой Пасхи принесли продуктовую корзину в подарок и через пару дней опять звонок в дверь..

Опять корзина с продуктами, но уже, как выяснилось, по случаю эпидемии. Также девушке помогает и группа волонтёров. Каждый день приносят Диане всё необходимое для жизни. В тоже время девушка может заняться своим хобби - писать сценарии для кино. Она говорит, что хочет снять первый в истории Молдовы фильм про минусы и плюсы жизни наших людей за границей.

А вот мой обычный день в карантине - это день с сестрой Алесей, посмотреть какой то фильм. Недавно пересмотрел «Крепкий орешек», который мне нравится. На самом деле, я не понимаю тех людей, которые не соблюдают карантин, ведь эти вынужденные меры были приняты только с той целью, чтобы защитить нас с вами от угрозы. Каждый день читаю множество статей - оштрафовали одного, второго…Зачем вредить себе, скажите пожалуйста, что, дома нет дел? Я не поверю, что нет дома дел. Так займитесь ими, наберитесь терпения, берегите себя и родных!

МАКСИМ МИФТАХОВ