27 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Кто самые дисциплинированные жители Молдовы во время эпидемии коронавируса...
27.04.2020

Люди с особыми потребностями в самоизоляции собирают компьютеры и пишут киносценарии.

Режим ЧП, карантин и самоизоляция в Молдове продлятся, как минимум, до 15 мая. Уже и так больше месяца вся страна (ну или большая ее часть) сидит по домам взаперти. Интересно, что самые дисциплинированные в этом плане - инвалиды, хотя их сейчас так не принято называть. Люди с особыми потребностями. И не только потому что им трудно выходить на улицу, совсем не поэтому, так как многие из них в "мирное" время ведут весьма активный образ жизни.

Вот,например, Александр Мардарь, он является человеком с особыми потребностями, но это не мешает ему вести активный образ жизни. Александр занимается компьютерами, ремонтом, сборкой ПК

В обычной жизни Саша ездит по городу, предоставляет услуги по ремонту ПК. Сейчас, говорит Саша, «надо, значит надо».

-Я смотрю на это с точки зрения здоровья и пользы для себя, ведь самоизоляция это не только нужная мера, чтобы сохранить своё здоровье, но и прекрасная возможность побыть с родными людьми.

Парень признаётся, что благодаря карантину он проводит больше времени с семьёй, у них появилась традиция каждый вечер собираться перед телевизором с чашкой чая и смотреть комедию. Например, недавно начали пересматривать сериал «Сваты». Днём Саша занимается работой, которая накопилась. Дело в том ,что Саша также помогает и друзьям с ремонтом ПК и теперь, когда у него времени побольше, он может помочь друзьям. Молодой человек призывает всех «сидите дома - спасите свою или чью-либо жизнь».

Диана - студентка факультета журналистики Молдавского государственного университета -девушка с ограниченными возможностями, обычно каждый день преодолевает городские “джунгли”, чтобы попасть на пары. Каждый обычный день Дианы начинается с подъёма в шесть утра:

- Встаю по звонку будильника, умываюсь, ем и бегу в университет. Чтобы избежать забитого транспорта, выхожу в 6.30, приезжаю, захожу в аудиторию и готовлюсь к парам. Сейчас всё намного легче - благодаря карантину ввели онлайн обучение, которое позволяет не пропускать занятия, но и в тоже время немного прийти в себя.

Да и государство про девушку не забывает. Совсем недавно Диане принесли корзину с продуктами.

- Получилась интересная штука, - говорит девушка. - Мне в преддверии Святой Пасхи принесли продуктовую корзину в подарок и через пару дней опять звонок в дверь..

Опять корзина с продуктами, но уже, как выяснилось, по случаю эпидемии. Также девушке помогает и группа волонтёров. Каждый день приносят Диане всё необходимое для жизни. В тоже время девушка может заняться своим хобби - писать сценарии для кино. Она говорит, что хочет снять первый в истории Молдовы фильм про минусы и плюсы жизни наших людей за границей.

А вот мой обычный день в карантине - это день с сестрой Алесей, посмотреть какой то фильм. Недавно пересмотрел «Крепкий орешек», который мне нравится. На самом деле, я не понимаю тех людей, которые не соблюдают карантин, ведь эти вынужденные меры были приняты только с той целью, чтобы защитить нас с вами от угрозы. Каждый день читаю множество статей - оштрафовали одного, второго…Зачем вредить себе, скажите пожалуйста, что, дома нет дел? Я не поверю, что нет дома дел. Так займитесь ими, наберитесь терпения, берегите себя и родных!

МАКСИМ МИФТАХОВ


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.