Адвокат о том, с какими вопросами обращаются граждане Молдовы при эпидемии

С момента ведения в стране чрезвычайного положения судебные инстанции рассматривают только дела, не терпящие отлагательств, но есть и специфические вопросы, для решения которых люди звонят адвокатам.

Адвокаты в настоящее время общаются с клиентами преимущественно посредством интернета, устраивая видеоконференции, а из дома выходят на встречу с ними лишь в экстренных случаях, когда дела требуют срочного вмешательства специалиста. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал адвокат Андрей Баш.

"Я бы сказал, что период карантина - довольно удобен для того, чтобы провести общий анализ своей работы, чтобы усовершенствовать методы профессиональной деятельности, остаться оптимистом и ждать момента, когда мы в полной мере вновь сможем послужить юстиции", - отметил собеседник.

Специалист утверждает, что в период карантина к нему обращаются граждане, у которых возникли проблемы с несоблюдением профилактических мер, установленных властями в связи с опасностью распространения коронавируса.

"Есть случаи, когда люди не соблюдают карантинные ограничения при эпидемической ситуации, и по отношению к ним применяют штрафные санкции. Но были и инциденты, когда штрафовали тех, кто вышел за продуктами", - сказал Баш.

Часто обращаются к специалисту и экономические агенты, и сотрудники компаний по вопросу юридической трактовки деятельности в период, когда необходимо соблюдать решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также возникают вопросы у работодателей - представителей частных компаний. Они обращаются с тем, чтобы специалист правильно объяснил им все тонкости соблюдения трудового законодательства в этот непростой для страны период.

"Некоторых сотрудников обязывают брать отпуска за свой счет либо безосновательно увольняют с работы. До введения чрезвычайного положения я не встречал такого количества подобных случаев", - рассказал адвокат.

В период ЧП к специалисту также обращаются женщины, подвергшиеся случаям бытового насилия, граждане, которые хотят расторгнуть брак.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано более 3 тысячи 408 случаев заболевания коронавирусом, 895 человек выздоровели, а 96 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.