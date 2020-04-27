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Политика
В силовом блоке правящей коалиции намечаются серьезные изменения?
27.04.2020

 Глава парламентской комиссии по национальной безопасности, а также генеральный секретарь ДПМ Александр Жиздан намерен добиться смены главы СИБ на лояльную лично ему креатуру. Эту информацию подтвердили источники, близкие к  Pro-Moldova и Демпартии. 

Всё дело в том, что Жиздан недоволен как своей ролью в одной из правящих партий, так и степенью контроля над силовым блоком. 

Одного министерства обороны с Пынзарем нашему герою мало, да и не соотносится это ведомство никак с основной группой интересов Жиздана. Он сильно нуждается в оперативной информации общественно-политического характера. Особое место в сфере его интересов занимают мероприятия по разработке экономических и контрабандных схем. Как мы с вами помним, обеспечение непрерывности некоторых серых схем является залогом сотрудничества Плахотнюка с приднестровским олигархическим руководством. 

Пользуясь создавшейся кризисной ситуацией, Жиздан начал медийную кампанию с параллельным политическим шантажом союзников по коалиции с конечной целью назначить директором Службы информации и безопасности лояльного лично ему Александра Балана. 

Последний, можно сказать, фигура знаковая. Конъюнктурщик, слуга любой власти, не брезгующий выполнением задач в "серой зоне" законодательства, а то и вовсе за его рамками. Именно Александр Балан был инициатором контрразведывательных разработок ряда молдавских общественных активистов, сотрудничающих с европейцами и американцами. 

В бытность замдиректора СИБ именно Балан стоял за организацией оперативного контроля над тележурналисткой Натальей Морарь, её коллегами и друзьями. Балан стоял за операцией по дискредитации ONG Open Dialog, когда в рупоры плахотнюковского режима сливали "разоблачения" европейской оппозиции ПДС и Платформы ДиП как "руки Москвы", агентов российских спецслужб и проч. Рупоры, кстати, и при нынешней власти находятся при деле. Сам же бывший замдиректора СИБ своей главной заслугой считает сбор компромата на Майю Санду. 

Ну и не будем забывать "восточный бенефис" этого замечательного персонажа: спецоперацию по одновременному задержанию и высылке из страны учителей сети турецких лицеев Orizont, - жест радушия со стороны Плахотнюка Эрдогану. 

Так вот, довольно странно (а может быть и вовсе не странно), что инициированные Жизданом и Баланом медийные комбинации и посеянные ими слухи дали всходы на портале Омега. Знает ли Александр Петков, что его вслепую используют в интересах Плахотнюка и Жиздана? Нет, наверное, и от этого расклад становится ещё пикантнее.

@MK


 
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