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Общество
Комаровский назвал правила безопасного посещения магазинов
27.04.2020

Врач и телеведущий Евгений Комаровский составил список правил для безопасного похода в магазин во время пандемии коронавируса.

Помимо стандартных советов про маску и перчатки, врач на своем YouTube-канале рассказал, как правильно использовать эскалатор и лестницу.

«Правило первое – составьте план покупок. Два – идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье – избегайте часа пик», – отметил врач. 

Он напомнил о необходимости носить защитную маску и перчатки, а также дезинфекции рук и ручки тележки. 

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», – добавил Комаровский.

Также врач посоветовал в магазинах с несколькими этажами вверх подниматься на эскалаторе, а вниз спускаться по лестнице, чтобы не создавать лишнего столпотворения.


 
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