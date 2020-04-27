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Игорь Додон: Триколор означает мир, свободу и демократию
27.04.2020

Глава государства поздравил жителей Молдовы со знаменательной датой. Обращение Игоря Додона было опубликовано на официальном сайте президента на нескольких языках.

- Уважаемые сограждане. Тридцать лет назад, до провозглашения независимости государства Республика Молдова, в знак утверждения идентичности нашего народа и нации и установления суверенитета страны был законодательно закреплен один из главных официальных символов страны – Государственный флаг.

С тех пор каждый год 27 апреля мы чествуем этот важнейший в истории республики символ. В этот день мы отдаем дань уважения лидерам нации, которые разработали знамя народа, создав трехцветную матрицу и в ней – уникальную геральдическую композицию.

Три цвета Флага символизируют мир, свободу и демократию в нашей стране, отражая фундаментальные принципы, на которых мы строим правовое государство.

Поколения чтут Флаг, водружая его на самых важных мероприятиях, в моменты глубокого духовного значения. Ведь именно в таких случаях молдаванин гордится своими корнями и демонстрирует достоинство своей нации перед лицом всего мира.

В то же время, чествование Государственного флага во всех уголках Молдовы и далеко за ее пределами возлагает на каждого из нас ответственность за сохранение и процветание страны, обязанность оставаться истинными сыновьями и дочерями своего народа в любых ситуациях, даже и конъюнктурных.

Отмечая День Государственного флага, мы выполняем наш светский долг: держаться вместе, уважать высшие ценности, за которые боролись наши предки, и сохранять независимость и суверенитет целостного государства Республика Молдова.

Призываю вас к единству и общественному согласию, к взаимопониманию и солидарности во имя благополучия и прогресса нашей страны, - призвал глава государства.

Автор: Михаил Генчу


 
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