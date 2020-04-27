«Возвращенцы» из Молдовы, застрявшие на границе Франции и Германии, будут доставлены на родину

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Общество
Они обратились за помощью к властям Молдовы. Министерство иностранных дел сообщило, что были приняты все меры для возвращения граждан Молдовы домой.
- Посольство Республики Молдова во Франции связалось с молдавскими гражданами из упомянутых автобусов и предложило организовать их репатриацию чартерным рейсом, разрешенным Комиссией по чрезвычайным ситуациям, по маршруту Париж-Кишинев, намеченный на 28 апреля, - заявила пресс-служба МИДЕИ.
Напомним, что на территории Молдовы объявлен «красный код» эпидемиологической опасности в связи с угрозой распространения вируса нового типа COVID-19.
Также, начиная с 17 марта по 15 мая 202 действует чрезвычайное положение, в связи с чем прекращено наземное транспортное сообщение со всеми государствами Евросоюза.
Представители МИДЕИ предупреждает граждан, желающих вернуться на родину, что осуществить такую поездку в условиях закрытых границ почти всех государств Европы, фактически невозможно.
Рекомендуется возвращение в Молдову только авиарейсами, утвержденными Комиссией по чрезвычайному положению.
Автор: Михаил Генчу
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