«Возвращенцы» из Молдовы, застрявшие на границе Франции и Германии, будут доставлены на родину

Они обратились за помощью к властям Молдовы. Министерство иностранных дел сообщило, что были приняты все меры для возвращения граждан Молдовы домой.

- Посольство Республики Молдова во Франции связалось с молдавскими гражданами из упомянутых автобусов и предложило организовать их репатриацию чартерным рейсом, разрешенным Комиссией по чрезвычайным ситуациям, по маршруту Париж-Кишинев, намеченный на 28 апреля, - заявила пресс-служба МИДЕИ.

Напомним, что на территории Молдовы объявлен «красный код» эпидемиологической опасности в связи с угрозой распространения вируса нового типа COVID-19.

Также, начиная с 17 марта по 15 мая 202 действует чрезвычайное положение, в связи с чем прекращено наземное транспортное сообщение со всеми государствами Евросоюза.

Представители МИДЕИ предупреждает граждан, желающих вернуться на родину, что осуществить такую поездку в условиях закрытых границ почти всех государств Европы, фактически невозможно.

Рекомендуется возвращение в Молдову только авиарейсами, утвержденными Комиссией по чрезвычайному положению.

Автор: Михаил Генчу