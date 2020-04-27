Любовь цыгана: Николай Сличенко и Тамилла Агамирова

Всемирно известный исполнитель цыганских песен и старинных романсов уверен: они с женой были предназначены друг другу еще до рождения.

Дожив до почтенного возраста, познав огромную славу, счастье и любовь самой красивой женщины, Николай Сличенко будет вспоминать свой трудный путь к этому. «Не понимаю, как я вообще тогда выжил. Сейчас кажется — как будто во сне все это мне приснилось», — скажет артист накануне своего восьмидесятилетия.

В Москве есть цыганский театр…

Николай был старшим ребенком в веселой цыганской семье, ему было семь, остальные совсем крошки. Когда в Харьков пришли фашисты, первыми они начали расстреливать евреев и цыган. Отца Николая Сличенко убили у него на глазах.

После войны жили под Воронежем, и когда стало совсем голодно и плохо, а бабушка начала таять на глазах, мать отправила Колю работать в цыганский колхоз. Черноглазый подросток не унывал, все время пел, смеялся. «В «Ромэн» бы его!», — говорили взрослые цыганки.

«В «Ромэн» бы его!», — говорили взрослые цыганки.

Так он узнал, что в Москве есть цыганский театр, и загорелся мечтой туда попасть. Неграмотный подросток, Коля смутно представлял себе, что такое театр, но этот жар, эта жажда сжигали его изнутри.

Всем колхозом — по копейке — собрали деньги на билет. Сличенко поехал в Москву. Первое время приходилось жить на вокзале. «Ясное дело, что не в отелях-гостинцах, я и слов таких не знал», — вспоминал он потом.

Слава

В «Ромэн» Николая приняли. Театр стал его домом и его жизнью, ничего другого у него не было. Уже став взрослым, он понял: все получилось, потому что он всего себя, без остатка, посвятил своему делу.

Молодого артиста долго держали на вторых ролях, пока на какой-то вечеринке он не спел а-капелла цыганский романс. «Очи черные, очи страстные…»… Все только руками всплеснули: талант! И ему стали давать главные роли в театре, а потом и приглашать в кино.

После «Свадьбы в Малиновке» артист стал по‑настоящему знаменитым. Его песни постоянно крутили по радио, поклонники буквально носили его на руках. Сличенко объездил с гастролями полмира, везде — успех! Даже сдержанные японцы не могли удержаться от оваций.

Даже сдержанные японцы не могли удержаться от оваций.

Его приглашали на все правительственные концерты, и уже тяжело больной Брежнев из последних сил кричал ему: «Браво!» и «Спасибо!» за свою любимую песню «Ты жива еще, моя старушка».

Вместе и навсегда

С первой женой, Сетарой Казымовой, Сличенко познакомился в кино. Первое время Сетаре было страшно: конечно, артист, но… вдруг украдет? Прожили восемь лет и разошлись каждый в свою сторону. А со второй женой, Тамиллой Агамировой, актер прошел — рука об руку — через всю жизнь.

Он, конечно, артист, но… вдруг украдет?

Тамилла была самой красивой артисткой «Ромэна», пришла в театр по личному приглашению легендарной Ляли Черной. В театре ее занимали в главных ролях, а после роли в фильме «Дон Кихот» актриса прославилась на весь Советский Союз. Сличенко увидел Тамиллу и впал в какое-то безумное, полуобморочное состояние. Ухаживал за ней пять лет, пока не добился взаимности. Приходилось и серенады петь гордой азербайджанке, и на колени падать… «Ну, и я ничего такой был, внешне-то», — скромно говорит он.

«Ну, и я ничего такой был, внешне-то!».

Прожив с Тамиллой 60 лет, Николай Сличенко думает, что и сам стал отчасти азербайджанцем, а Тамилла — наполовину цыганкой. Они почти никогда не расставались и все делали вместе. В молодости вместе ходили в Школу рабочей молодежи, и Тамилла, окончившая Бакинский театральный институт, сидела с Николаем за одной партой, заново проходила школьную программу. Детство актера сожрали война и тяжелые послевоенные годы, учиться пришлось уже взрослым. Было очень трудно, но вместе с Тамиллой становилось вроде бы и полегче… «Это большое дело, когда вместе», — говорит артист.

Любовь живет вечно

В заграничных гастролях артист всегда тосковал по жене. Поклонницы выстилали дорогу до его машины цветами, а он рвался домой, в Москву. Однажды Тамилле спешно сделали визу, чтобы Сличенко не разорвал заграничный контракт и не уехал к ней.

Наверное, наш брак был заключен на небесах!

Когда при нем начинают говорить, что «любовь живет три года», Сличенко морщится: что за чушь! С годами любовь становится сильнее. У них с Тамиллой уже правнуки, а как же они счастливы друг с другом! «Наверное, наш брак был заключен на небесах», — говорит артист.

ОЧИ ЧЕРНЫЕ - НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО