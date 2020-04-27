Осторожно, мошенники: премьер призвал возвращаться в Молдову на самолетах, а не наземным транспортом

По словам главы кабинета министров Иона Кику, участились случаи мошенничества при пассажирских перевозках наземным транспортом.

С понедельника, 27 апреля, для бизнеса вводятся некоторые послабления. Начнут работать магазины, кроме торговых центров и рынков, заявил премьер-министр Ион Кику.

- Сегодня на традиционном заседании президента, спикера и премьер-министра обсуждали день национального флага. С этим всех и поздравляем! - заявил глава кабинета министров Ион Кику.

Что касается транспорта. По его словам, три дня - вторник, среда и четверг - в Бельцах и Кишиневе будет функционировать общественный транспорт. Потом первого мая - выходной. А с понедельника, 4 мая, общественный транспорт начнет работать.

А еще Кику призвал сограждан возвращаться в Молдову на самолетах, а не наземным транспортом. Дело в том, что участились случаи, когда молдавские автобусы с согражданами застревали на границах.

Также коснулся Ион Кику темы приостановленного кредитного соглашения с Россией: "Стране нужны эти деньги, чтобы поддержать бюджет и покрыть дефицит", - пояснил он.

ЛИДИЯ ТКАЧ