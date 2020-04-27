Для правительства Молдовы в приоритете остаётся экономика, медицина и образование

Премьер-министр Ион Кику рассказал сегодня о том, что наше сельское хозяйство страдает из-за засухи. Эту проблему правительство обсудит с представителями сектора и предложит им дополнительную помощь по снижению рисков продовольственной нехватки.

Планируется ряд встреч и с представителями бизнеса.

"Мы уже обсудили вопрос индустриализации районов, возможности привлечения в них инвесторов. Повестка правительства возвращается к тем основам, о которых мы говорили ранее: экономическое развитие с акцентом на те отрасли, которые особенно ценны для РМ. Также в приоритете остаются медицина и образование, мы должны серьезно продвинуться по этим областям", - рассказал глава кабмина.

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