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Экономика
Для правительства Молдовы в приоритете остаётся экономика, медицина и образование
27.04.2020

Премьер-министр Ион Кику рассказал сегодня о том, что наше сельское хозяйство страдает из-за засухи. Эту проблему правительство обсудит с представителями сектора и предложит им дополнительную помощь по снижению рисков продовольственной нехватки.

Планируется ряд встреч и с представителями бизнеса.

"Мы уже обсудили вопрос индустриализации районов, возможности привлечения в них инвесторов. Повестка правительства возвращается к тем основам, о которых мы говорили ранее: экономическое развитие с акцентом на те отрасли, которые особенно ценны для РМ. Также в приоритете остаются медицина и образование, мы должны серьезно продвинуться по этим областям", - рассказал глава кабмина.

@MP


 
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