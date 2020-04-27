Мнение: Майя Санду в любой момент способна бросить Молдову

Сергей Мокану считает бывшего премьер-министра безответственным политиком. Своим мнением лидер движения «Антимафия» поделился во время эфира передачи на одном из телеканалов.

Он подчеркнул, что Майя Санду способна бросить все и уйти, если народ доверит ей власть.

- Санду сама ушла из власти, когда поняла, что не справилась. Она это может повторить в любой момент. Она уйдет и во второй раз, и в третий раз. А в один день она вообще может покинуть Молдову. Просто взять сумочку и покинуть также, как и покинула и Правительство. Это не серьезно, — заявил Сергей Мокану.

Мокану подчеркнул, что от поведения Майи Санду, в свое время, остались в недоумении и непонимании даже европейские партнеры, которые очень рассчитывали на активную проевропейскую прослойку молдавской политики.

Автор: Михаил Генчу