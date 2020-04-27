Граждане Молдовы хотели мягче карантин - теперь сами заботьтесь, чтобы не заразиться...

Некоторым сложно поверить, но карантин строгим был не потому, что так взбрело в голову президенту страны или премьеру. Сегодня в силу вступают послабления карантинного режима и Чрезвычайного положения в Молдове из-за эпидемии коронавируса.

Ура! Наконец-то! Сколько можно сидеть дома!

Радостные все какие. А точно так надо реагировать на то, что страна потихоньку начинает возвращаться к обычной жизни? Уверены, что это радостные новости?

Мне кажется, что для радости мало поводов. Совсем.

Наша реакция на решение Чрезвычайной комиссии должна быть спокойной и взвешенной. Ответственной прежде всего. Береженого сами знаете, кто бережет во время эпидемии.

Чего такие счастливые? Послабления вовсе не связаны с тем, что ситуация с эпидемией взята под контроль. К сожалению, весь мир с covid-19 справиться не может, что уж говорить о Молдове. Количество зараженных растет, число смертей от последствий заражения увеличивается каждый день, выздоровевшие тоже есть – какие уж тут послабления.

Смягчение режима карантина - это, прежде всего, из-за неусидчивых граждан. Все им неймется подождать пока с эпидемией специалисты разберутся. Граждан трясет от необходимости слушаться власть, а сами вспоминают о власти, когда надо вылечиться от коронавируса бесплатно.

Несмотря на просьбы врачей и чиновников от медицины быть социально ответственным, эти граждане все равно ходили в парки, ездили на шашлыки, приходили в гости на дни рождения, собирали дома посиделки с родными и друзьями. Штрафы их останавливают только тогда, когда выписывают именно им. А кому штраф «не прилетел», те так и продолжают вольно жить.

Эти тусовщики добились своего. Карантин после героических полутора месяцев теперь не такой строгий, несмотря на стабильный рост числа зараженных.

Некоторым сложно поверить, но карантин строгим был не потому, что так взбрело в голову президенту страны или премьеру. Жесткий карантин нужен прежде всего из-за того, что граждане Молдовы в большинстве своем – малые дети. Непослушные малые дети! Им все равно, что и где творится, главное, чтобы их сиюминутные желания сбывались.

Ну, что же, ура, маленькая свобода. Начнут открываться непродовольственные магазины, которые арендуют отдельные помещения, а не в торговых центрах. Можно будет прогуляться в парке. При этом риск заражения коронавирусом сохраняется.

Прочитайте внимательно.

Этот риск – зона ответственности каждого гражданина в отдельности. Государство только может посоветовать, как себя уберечь, но беречь надо себя самому. Решать, как часто мыть руки, носить маску или нет, ходить в гости или нет, собираться большими компаниями или нет – решают сами граждане.

В пример часто ставят Швецию, которая не ввела всеобщий локдаун. Так не сравнивайте высоко ответственных шведов и нас, молдаван. Шведам сказали держаться на расстоянии в полтора метра друг от друга, они и держаться. В кафе сидят подальше и от незнакомцев, и от близких людей. А молдаване ответственность даже за собственное здоровье регулярно перекладывают, например, на Додона. Причем лично на него. Президент все закрыл – виновен, в стране много заразившихся – снова виновен.

Пора включать личную ответственность за личное здоровье – пить витамины, делать физические упражнения даже дома, знать о своих проблемах со здоровьем и стараться исправить их. Речь не о хирургическом вмешательстве, а том, что если при высоком сахаре в крови врач еще зимой рекомендовал не есть картофель, то не есть пюре.

С 27 апреля будьте еще внимательнее к тому, куда идете, как одеваетесь, как часто дезинфицируете руки, с кем и на каком расстоянии общаетесь. Будьте ответственны и будете здоровы!

Прочитайте внимательно.

ЛИДИЯ ТКАЧ