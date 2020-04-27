СМИ: Цуцу сдал Мардара, отвечавшего за ввоз РМ 1,5 млн евро

Константин Цуцу долго договаривался с прокуратурой, чтобы вернуться Молдову.

Экс-депутат, которому на днях продлили запрет на выезд из Кишинева, будто бы «сдал» прокурорам своего односельчанина и соседа Владимира Мардара, известного как Вова Тэтэрой. Это позволило изъять в пасхальную субботу на таможенном посту Леушены более 1,5 миллионов евро, сообщает портал anticorupție.md со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Известно, что Цуцу дружил с Мардаром, объявленным в розыск на Украине и в Румынии за контрабанду наркотиков и сигарет. В 2017 году Мардар подарил Цуцу земельный участок под строительство рядом со своим домом в роскошном районе в периметре столичных улиц Гренобля и Костюжены.

В июле 2017 года Цуцу и Мардар заключили договор купли-продажи земли площадью семь соток. Последний зарегистрировал собственность всего за три дня до ее продажи Цуцу. Правда, отношения между Цуцу и Мардаром охладились после ухода Демократической партии из власти и бегства Цуцу, объявленного подозреваемым в извлечении выгоды из влияния и незаконном обогащении.

Также Цуцу якобы просил у Мардара крупную сумму денег, но тот ему ответил отказом. Затем Цуцу попытался взять под контроль сигаретную фабрику в Чехии, незаконно принадлежащую Мардару. Экс-депутат знал о планах Мардара по завозу в страну финансовых средств от контрабанды и начал переговоры с правоохранительными органами о своем возвращении и свободе.

Кроме того, Цуцу мог воспользоваться Законом о защите свидетелей, чтобы вернуться в РМ и не оказаться за решеткой.

Отвечая на вопрос журналистов Anticoruptie.md, глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Ион Каракуян уточнил, что в деле о контрабанде 1,5 миллиона евро есть только один обвиняемый - водитель, и деньги были оценены и направлены в Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества. Причастность Цуцу к раскрытию схемы контрабанды отрицается.

– У нас нет другой информации по этому делу. Я не комментирую слухи. Не знаю, кто вам это сказал, может, баба Ванга, – сказал Каракуян.

Подготовил Михаил Генчу