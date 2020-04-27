Кику: если бюджетные поправки опротестуют в КС, это заблокирует деньги от МВФ

Премьер-министр Молдовы заявил, что попытки политиков опротестовать в Конституционном суде бюджетные поправки по мерам поддержки населения могут привести к проблемам при финансировании социальных расходов.

"Если закон об уточнении бюджета будет аннулирован или приостановлен, правительство не сможет использовать деньги от МВФ, потому что они тоже включены в закон. Это означает, что могут возникнуть проблемы в финансировании расходов госбюджета, включая пенсии и зарплаты", - сказал глава кабмина.

Кику напомнил, что в результате решения КС о приостановке процедуры вступления в силу соглашения о российском кредите госбюджет может недосчитаться более четырех миллиардов леев.

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