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Кику: если бюджетные поправки опротестуют в КС, это заблокирует деньги от МВФ
27.04.2020

Премьер-министр Молдовы заявил, что попытки политиков опротестовать в Конституционном суде бюджетные поправки по мерам поддержки населения могут привести к проблемам при финансировании социальных расходов.

"Если закон об уточнении бюджета будет аннулирован или приостановлен, правительство не сможет использовать деньги от МВФ, потому что они тоже включены в закон. Это означает, что могут возникнуть проблемы в финансировании расходов госбюджета, включая пенсии и зарплаты", - сказал глава кабмина.

Кику напомнил, что в результате решения КС о приостановке процедуры вступления в силу соглашения о российском кредите госбюджет может недосчитаться более четырех миллиардов леев.

@SM


 
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