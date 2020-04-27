Молдавская певица Наталья Гордиенко рассказала своим подписчикам о "послекарантинных" планах. Надо отметить, что певица добросовестно соблюдает самоизоляцию и даже не видится с бабушкой ради ее безопасности.

- Я говорила, что первым делом обниму родных и созову всех своих подружек на пироженки и кофе? Они обязаны просто попробовать эти вкуснейшие homecinnabon! И плевать на весы! Что нам терять? Жизнь слишком прекрасна и удивительна для унылого лица! Пухлые зато счастливые! - написала Наташа.

Пухлая, зато счастливая: молдавская певица Наталья Гордиенко рассказала, что сделает первым делом после карантина