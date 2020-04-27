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Богдан Цырдя: европослы прессовали ДПМ, требуя не поддерживать российский кредит
27.04.2020

 Депутат парламента Богдан Цырдя поделился с широкой аудиторией почти инсайдом.

– Слухи из политических кулуаров. Говорят, что ДПМ пару дней подряд подвергалась невиданному доселе прессингу. Каждый божий день депутатов Демпартии обзванивали европейские послы, требуя отказаться от голосования за российский кредит. Причем, требовали на повышенных тонах. Звонили даже дипломаты, которые ранее не были замечены в таких дурных привычках. Такого повального обзвона со стороны чиновников, дипмисий, послов еще не было в истории страны. Чуть было и Папу Римского не подключили, но отказались в последний момент. Вспомнили, что страна православная, - написал Цырдя в соцсетях.

По его словам, «вспомнилось публичное признание экс-спикера Андриана Канду в 2018 году – с трибуны парламента он заявил, что еврочиновники предлагали ДПМ снять санкции взамен признания Андрея Нэстасе мэром и отказа от смешанной системы».

– В интернете гуляет аудиозапись румынского евродепутата Виктора Боштинару, который также заявлял, что ДПМ во время столичных выборов 2018 года выполнила все указания послов и помогала, как могла, Нэстасе! Власть народа? Суверенитет? Не слышали! Как это мило. И главное - по евростандартам! – заключил депутат.

Подготовил Михаил Генчу


 
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