Депутаты Pro Moldova обратились к премьер-министру России с просьбой предоставить дополнительную информацию по кредиту

Депутаты от парламентской группы Pro-Moldova направили письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину и послу России в Республике Молдова Олегу Васнецову с просьбой предоставить информацию по кредитному соглашению на 200 млн евро. Об этом заявил на брифинге глава формирования Андриан Канду.

“По нашем мнению, были допущены некоторые нарушения, мы подготовили и направили письмо премьер-министру Российской Федерации и послу России в Республике Молдова. (…) У нас есть сомнения в отношении данного кредитного соглашения, так как президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику не дали объяснений, и мы считаем, что они пытаются заработать на этом соглашении с помощью определенных схем”, – отметил Канду.

Политик заявил, что парламентарии попросили Российскую Федерацию предоставить протоколы и переписку по обсуждению кредитного соглашения.

Помимо этого, парламентская группа обратилась в Конституционный суд с просьбой запросить у правительства все документы, связанные с процедурой переговоров и подписанием кредитного соглашения. Канду подозревает, что оно даже не было заключено, а процедуры подписания грубо нарушили.

Также депутат сообщил, что они подали ходатайство в Генеральную прокуратуру, сообщив о запугиваниях судей КС и парламентской оппозицию со стороны президента Игоря Додона.

23 апреля Конституционный суд приостановил действие кредитного соглашения с Россией на 200 миллионов евро, которое в тот же день ратифицировал парламент. С просьбой проверить конституционность этого договора в суд обратились депутаты парламентской группы Pro Moldova.

КС намерен выяснить, не нарушает ли договор положения Конституции о суверенитете и независимости Молдовы, об экономической деятельности в стране, а также принципы использования иностранных кредитов.