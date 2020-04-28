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Общество
Италия приглашает молдаван на сезонные работы по сбору фруктов
28.04.2020

В настоящий момент решаются технические вопросы. Консульство Молдовы в Милане распространило сообщение о том, что сельскохозяйственной индустрии Италии в самое ближайшее время потребуются работники из Молдовы, в связи с чем уже проводится необходимая подготовительная работа.

Воспользоваться возможностью заработать смогут все жители Молдовы, у которых имеется паспорт страны ЕС, либо молдавский загран вкупе с разрешением на работу. В консульстве считают, что данное предложение может иметь успех в связи с сложностями экономического характера, провоцируемыми пандемией нового коронавируса.

- В ближайшее время агропродовольственный сектор Италии будет нуждаться в рабочей силе, и молдавских граждан, ищущих работу в регионе Венеции, просят зарегистрироваться на сайте Coldiretti Veneto, - гласит сообщение посольства.

Автор: Михаил Генчу


 
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