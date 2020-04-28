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Нэстасе обвинил Санду в пустословии - «если нет доказательств, лучше помалкивать»
28.04.2020

Лидер PAS любит строить из себя невинную. Похоже, что Андрей Нэстасе по-прежнему обижен на Майю Санду, а та, в силу своего высокомерия, не считает нужным объясниться с тем, кого всегда почитала за "младшего партнера". В результате Нэстасе не остается ничего иного, как изливать свою горечь прессе.

Вот и в этот раз он едко прокомментировал истеричные слова Майи Санду о том, что "власть начала охоту на судей КС". Нэстасе дал понять, что делая такие заявления, надо уметь и отвечать за свои слова, а вот с этим у Санду не все в порядке:

- Лучше спросите об этом госпожу Санду. Могу сказать, что когда платформа “DA” выступала с обвинениями, у нас всегда были доказательства. Наше отличие от всех остальных в этой стране, я имею в виду политиков, заключается в том, что, когда мы выдвигаем какое-то обвинением, мы доказываем, что это действительно так. В противном случае жажда политического пиара может дискредитировать всякое намерение, - считает Нэстасе, слова которого приводит unimedia.info.

Автор: Михаил Генчу


 
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