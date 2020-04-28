Дезинфекция парков и улиц – это шикарный способ украсть кучу денег

Скамейки и мусорные контейнеры в столичных парках будут подвергаться более тщательной дезинфекции, поскольку комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла ограничения на прогулки в этих местах с 27 апреля. Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания служб примэрии муниципия Кишинева начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов, цитируемый IPN. Глава ГУЖКХБ отметил, что румынская компания передаст Кишиневу 20 тонн дезинфицирующего средства. Пожертвование должно поступить на этой неделе, и дезинфектант будет распределен среди всех подведомственных предприятий.

Известный харьковский врач Евгений Комаровский посвятил вопросу дезинфекции улиц и парков онлайн-передачу на своем канале. Медицинская наука понятия не имеет, надо ли дезинфицировать улицы при коронавирусной инфекции, сказал он.

- Наши представления о том, сколько вируса на улицах и как он гибнет, говорят о том, что дезинфекция улиц бессмысленна.

Да, при холере, чуме это потрясающее эффективное средство обеззараживания. Но на глобальных медицинских форумах нет ни одной рекомендации по дезинфекции улиц и парков при коронавирусе.

Экологи говорят, что эффективность таких мер не доказана, зато вред однозначен. Дезинфектанты влияют на животных, птиц, на аллергизацию населения. Люди, которые проводят дезинфекцию, должны использовать костюмы и средства индивидуальной защиты, которые могут пригодиться в других местах. На все это тратятся деньги.

Возникает вопрос: кто принял решение дезинфицировать улицы? Если принимается такое решение местной властью - на чем оно основано? Это чье-то личное мнение - или посоветовали эпидемиологи? И кто конкретно из специалистов посоветовал?

Единственный плюс от дезинфекции улиц и парков: это уменьшает панические настроения. При этом все понимают, что попросту тратятся деньги, причем немалые. Мне поступают сообщения, что местные органы власти в каком-то селе выделили 120 тысяч гривен. Понятно, что на огромный город выделяют миллионы.

Дезинфекция – это шикарный способ украсть кучу денег. Если бы местная власть села выделила эти деньги врачам, медсестрам, полицейским, то не смогла бы положить в свой карман ни копейки. Но, выделяя деньги на дезинфекцию улиц, сделать это нетрудно – никто не проверит, чем обрабатывали, может, простой водой.

В ЮАР за период пандемии на 75 процентов снизилась преступность. Бандиты устраивают перемирие и в качестве волонтеров помогают людям. А у нас все наоборот – сами украдем.

Ни одна живая душа не знает, полезно или нет дезинфицировать улицы при коронавирусе. Любое значимое решение о дезинфекции, о вакцинации, о карантине, ходить в масках или нет, должно людям объясняться. Делайте правильные выводы».