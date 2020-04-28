Судьи Конституционного суда опубликовали декларации о доходах. Что о них известно?

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Общество
Новый председатель Конституционного суда Молдовы, Домника Маноле заработала в прошлом году в качестве судьи 137 тыс. леев и 251 тыс. леев в виде пенсии. Об этом она сообщила в своей декларации о доходах. Ежемесячно Маноле получает пенсию в 20 тыс. леев за выслугу лет в судебной системе.
Согласно документу, Маноле в 2010 году купила квартиру, стоимостью в 943 тыс. леев и гараж. В 2018 году ее супруг приобрел автомобиль марки „Nissan Murano” за 14 тыс. евро. Семья также владеет автомобилем „Dacia Logan”, 2007 года выпуска, который обошелся им в 40 тыс. леев.
Судья-миллионер
Полмиллиона леев Абабий получил за свою адвокатскую деятельность. Его супруга, которая также работает юристом, заработала 2.4 млн леев. Супруги основали адвокатское бюро „Eduard și Lilia Ababei” și „Ababei&Partners”.
Еще 1,5 млн леев семья Абабий заработала в 2019 году от сдачи имущества в аренду, и 1,3 млн леев с продажи автомобиля. Часть этих денег они получили в виде аванса за другое имущество, о котором не говорится в декларации.
По данным декларации, семья Абабей владеет тремя участками земли в черте города и 300 га сельхоз угодий. У них есть дом, площадью 152 кв.м., который стоит 1,8 млн леев и квартира, приобретенная в 2013 году. Другой дом достался семье по наследству в 2016 году. В 2017 году Эдуард Абабей купил автомобиль „Volvo XC 90” за 45 тыс. евро.
Лилия Абабей в прошлом году взяла в кредит в банке на 1,5 млн леев сроком на 5 лет. Всего на банковских счетах семьи лежат порядка 90 тыс. леев.
Экс-председатель КС имеет дом за 2,2 млн леев
Экс-председатель КС имеет дом, примерной стоимостью 2,2 млн леев, и две квартиры, общей стоимостью в 660 тыс леев.
В 2016 году судья приобрел автомобиль „Lexus RX-200T” за 10 тыс. евро.
На своем банковском счету Цуркан хранит 11 тыс. долларов и 200 тыс леев.
Другие судьи КС
Согласно ее декларации о доходах, у Шовы в распоряжении две квартиры, каждая по 50 кв.м., ориентировочной стоимостью 300 тыс. леев каждая. На ее банковском счету 3400 евро.
Другой Судья КС Сергей Цуркан заработал 123 тыс. леев и 99 тыс. от Высшего Совета Магистратуры. Еще 100 тыс. леев он получил за свою преподавательскую деятельность в ULIM.
Цуркан владеет квартирой площадью 54 кв. метра и гаражом. В 2017 году за 70 тыс. леев он купил себе „Toyota Prius”. На своем банковском счету судья хранит более 70 тыс. леев и 5600 евро.
Другой судья Николай Рошка в качестве судьи Конституционного суда заработал 148 тыс. леев в прошлом году. Еще 87 тыс. леев он получил от лицея Петру Мовилэ в Кишиневе и 149 тыс. за преподавательскую деятельность в ULIM.
Рошка владеет квартирой, площадью 72 кв.м. и долей в 26 кв.м. в другой квартире. В 2010 году судья купил себе автомобиль „Toyota Corolla”, за который он заплатил 207 тыс. леев. Его семья хранит 250 тыс. леев на своих банковских счетах.
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