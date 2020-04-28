Судьи Конституционного суда опубликовали декларации о доходах. Что о них известно?

Новый председатель Конституционного суда Молдовы, Домника Маноле заработала в прошлом году в качестве судьи 137 тыс. леев и 251 тыс. леев в виде пенсии. Об этом она сообщила в своей декларации о доходах. Ежемесячно Маноле получает пенсию в 20 тыс. леев за выслугу лет в судебной системе.

Согласно документу, Маноле в 2010 году купила квартиру, стоимостью в 943 тыс. леев и гараж. В 2018 году ее супруг приобрел автомобиль марки „Nissan Murano” за 14 тыс. евро. Семья также владеет автомобилем „Dacia Logan”, 2007 года выпуска, который обошелся им в 40 тыс. леев.

Судья-миллионер

Согласно опубликованным декларациям о доходах, самый богатый судья Конституционного суда — Эдуард Абабей. За прошлый год он заработал 125 тыс. леев. А его пенсия составила 240 тыс. леев.

Полмиллиона леев Абабий получил за свою адвокатскую деятельность. Его супруга, которая также работает юристом, заработала 2.4 млн леев. Супруги основали адвокатское бюро „Eduard și Lilia Ababei” și „Ababei&Partners”.

Еще 1,5 млн леев семья Абабий заработала в 2019 году от сдачи имущества в аренду, и 1,3 млн леев с продажи автомобиля. Часть этих денег они получили в виде аванса за другое имущество, о котором не говорится в декларации.

По данным декларации, семья Абабей владеет тремя участками земли в черте города и 300 га сельхоз угодий. У них есть дом, площадью 152 кв.м., который стоит 1,8 млн леев и квартира, приобретенная в 2013 году. Другой дом достался семье по наследству в 2016 году. В 2017 году Эдуард Абабей купил автомобиль „Volvo XC 90” за 45 тыс. евро.

Лилия Абабей в прошлом году взяла в кредит в банке на 1,5 млн леев сроком на 5 лет. Всего на банковских счетах семьи лежат порядка 90 тыс. леев.

Экс-председатель КС имеет дом за 2,2 млн леев

Бывший председатель КС Владимир Цуркан заработал в прошлом году 186 тыс. леев, еще 129 тыс. и 37 тыс. леев он получил в качестве пособий за свою деятельность в Парламенте, где он был депутатов от Партии социалистов до своего избрания в Конституционный суд. Его пенсия за год составила 119 тыс. леев.

Экс-председатель КС имеет дом, примерной стоимостью 2,2 млн леев, и две квартиры, общей стоимостью в 660 тыс леев.

В 2016 году судья приобрел автомобиль „Lexus RX-200T” за 10 тыс. евро.

На своем банковском счету Цуркан хранит 11 тыс. долларов и 200 тыс леев.

Другие судьи КС

Судья Люба Шова заработала в прошлом году 112 тыс. леев и почти 4 тыс. евро в немецкой компании „WORKforce Leasing S&R GmbH”, где работала до того, как попала в КС.

Согласно ее декларации о доходах, у Шовы в распоряжении две квартиры, каждая по 50 кв.м., ориентировочной стоимостью 300 тыс. леев каждая. На ее банковском счету 3400 евро.

Другой Судья КС Сергей Цуркан заработал 123 тыс. леев и 99 тыс. от Высшего Совета Магистратуры. Еще 100 тыс. леев он получил за свою преподавательскую деятельность в ULIM.

Цуркан владеет квартирой площадью 54 кв. метра и гаражом. В 2017 году за 70 тыс. леев он купил себе „Toyota Prius”. На своем банковском счету судья хранит более 70 тыс. леев и 5600 евро.

Другой судья Николай Рошка в качестве судьи Конституционного суда заработал 148 тыс. леев в прошлом году. Еще 87 тыс. леев он получил от лицея Петру Мовилэ в Кишиневе и 149 тыс. за преподавательскую деятельность в ULIM.

Рошка владеет квартирой, площадью 72 кв.м. и долей в 26 кв.м. в другой квартире. В 2010 году судья купил себе автомобиль „Toyota Corolla”, за который он заплатил 207 тыс. леев. Его семья хранит 250 тыс. леев на своих банковских счетах.