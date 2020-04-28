Семейные врачи бьют тревогу: им приходится брать анализы на COVID-19 у пациентов на дому

Некоторые семейные врачи возмущены тем, что отныне вынуждены брать анализы на COVID-19 на дому. И хотя речь идёт лишь о пациентах с лёгкими симптомами болезни, врачи опасаются за своё здоровье.

Семейный врач из Страшенского района Лилия Каланча опубликовала в Facebook открытое письмо, выразив своё недовольство решением Минздрава. Медик обращает внимание, что у семейных врачей нет защитной экипировки. Маска, перчатки и одноразовый халат не обеспечивают безопасность медработников. При этом сбор биологического материала из носа и горла – крайне опасны, пишет женщина. Ведь пациент может чихнуть или закашлять. Врач также подчеркивает, что в первичной медицине работает много пенсионеров. А это увеличивает риск заражения для медработников.

В пресс-службе Минздрава подчеркивают, что в мобильных группах, которые будут тестировать пациентов на дому, нет врачей пенсионного возраста или с хроническими заболеваниями. Но количество таких групп не уточняется.

"Были созданы бригады на районном уровне, а не в каждом населённом пункте. Они состоят из специалистов из области здравоохранения, и оснащены соответствующим оборудованием и всем необходимым для того, чтобы брать образцы для анализов", - заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Кристина Стратулат.

С 10 апреля Минздрав вынес решение о том, чтоб пациенты с лёгкими формами COVID-19 лечились дома под наблюдением семейных врачей. С тех пор выявили 354 пациента с лёгкой формой болезни. 26 из них идут на поправку.