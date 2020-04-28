„Это грязное дело по подкупу избирателей в предвыборной кампании”

200 млн. евро, которые должны были попасть в страну в результате кредитного соглашения между Российской Федерации и Республикой Молдова, являются предвыборными финансовыми ресурсами. Такие заявления сделал депутат ПДС Оазу Нантой и политический комментатор Виктор Чобану, отмечает IPN.

„Ведется в действительности предвыборная кампания, и вы уже отметили, что условия этого соглашения были согласованы Игорем Додоном и кем-то из Москвы. Коллега Серджиу Литвиненко отметил, что в Российской Федерации были нарушены процедуры подписания этого соглашения. На мой взгляд, это соглашение - грязная сделка, которая должна предоставить деньги Игорю Додону для подкупа самых несчастных из нас в ходе предвыборной кампании, обеспечить хорошие „откаты” Кремлю, но еще хуже обстоит дело с этой проклятой ст. 7.2, которая абсолютно неясна, и я думаю, что эта статья может позволить России, когда Додон проиграет, навязать нам астрономические долги, чтобы уничтожить нас” - заявил Оазу Наной в ходе передачи „Ora Expertizei” на телеканале Jurnal TV.

Заявления депутата ПДС поддержал и политический комментатор Виктор Чобану. „Это кредитное соглашение, безусловно, является предвыборное, об этом неоднократно говорил сам Игорь Дудон. Если вспомнить, то он обещал сначала сделать дороги, исходя из предвыборной кампании, предвидел это кредитное соглашение. Мы помним, что это было первоначально 500 миллионов, потом 300, а потом 200. Сейчас Додон предпочитает пугать нас, что если этот кредит не поступит, то с мая не будут выплачены пенсии и зарплаты, хотя соглашение не предусматривало этого”, - отметил эксперт.

Депутат парламентской группы Pro Moldova Серджиу Сырбу, один из тех, кто обратился в Конституционный суд с обжалованием соглашения, заявил, что были нарушены юридические процедуры.

„Серьезно нарушена процедура и все этапы переговоров. Некоторые положения противоречат Конституции и национальным интересам Республики Молдова. Существует риск подрыва национального суверенитета. Мы не против кредитов, с любой стороны, но не любой ценой. Мы не можем продать душу дьяволу, и здесь дьявол не обязательно Россия, мы против некоторых положений в контракте. Мы понятия не имеем, кто вел переговоры и на каких условиях”, - отметил Серджиу Сырбу.

Другой участник, представленный как „бывший депутат” Виктор Степанюк заявил, что в случае обсуждаемого соглашения были соблюдены все процедуры, предусмотренные международными договорами, документ прошел через правительство, впоследствии он был представлен и подвергнут публичным дебатам в Парламенте Республики Молдова.

Депутат Платформы DA Дину Плынгэу заявил, что процедуры были нарушены. „13 марта одним постановлением правительство приняло решение инициировать переговоры и подписать соглашение. Поэтому на вопросы депутатов о том, кто вел переговоры по соглашению, не смог ответить ни премьер-министр, ни министр финансов, потому что этих переговоров не было”, - заявил Дину Плынгэу.