На прошлой неделе были наложены штрафы в размере более 3 млн. леев

На прошлой неделе правоохранительные органы наложили штрафы на общую сумму более 3 млн. леев. Из 552 протоколов о правонарушениях, 174 были составлены за несоблюдение режима и ограничений, введенных властями на период чрезвычайного положения. Данные представил на оперативном заседании служб примэрии Кишинева заместитель начальника муниципального Управления полиции Алексей Гросу.

Пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинев Наталья Стати заявила корреспонденту IPN, что из общей суммы штрафов было выплачено всего 42 тыс. леев. В то же время она отметила, что некоторые иски находятся в процессе обжалования в суде, другие выплачиваются в течение 72 часов, и в этом случае сумма меньше.

В течение предыдущей недели столичная полиция зарегистрировала 84 преступления, большинство из которых были кражами.