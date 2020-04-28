Уходя на фронт, молдаване брали с собою ключи от родных домов

«МВ» рассказывали о совместном проекте «Эхо войны» представительства Россотрудничества в Кишиневе и музея поисковых организаций «Ратная слава», посвященного 75-летию Великой Победы.

В рамках проекта проводятся видеоэкскурсии по уникальному музею «Ратная слава». Новый сюжет онлайн-проекта называется «Смертный медальон Иосифа Кантора». Председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал об обнаруженном в ходе совместной поисковой экспедиции немецких и молдавских поисковиков смертном медальоне красноармейца, уроженце Кишинева, считавшегося пропавшим без вести в начале войны.

«Медальон был обнаружен в ходе работы молдавских поисковиков и их коллег из Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями на территории пожарной части, расположенной в Кишиневе по улице Матеевича неподалеку от входа на Центральное городское кладбище (Армянское), - рассказал Алексей Петрович. - Здесь в годы Великой Отечественной войны располагалось немецкое воинское кладбище, на котором с лета 1941 года после оккупации бывшей МССР хоронили немецких солдат и офицеров, умерших в городских госпиталях.

Воинское кладбище тянулось от территории пожарной станции до мемориала воинской славы «Вечность». Несколько лет назад по просьбе немецкой стороны было принято решение останки захороненных здесь солдат и офицеров фашистской Германии перенести на немецкое воинское кладбище, расположенное на окраине Кишинева.

Прибывшая из Германии поисковая группа завершала работу на территории пожарной части, когда неожиданно обнаружила под обвалившейся землей, на пятиметровой глубине лежащие вповалку останки людей. Немцы поставили в известность об этом молдавских коллег. В ходе совместной работы были подняты останки 62 человек.

Сопутствующие предметы, найденные в захоронении, не оставляли сомнений - это солдаты Красной Армии, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Ручка солдатской ложки, остатки медицинских жгутов, обувь, пуговицы, ремни, несколько связок ключей. Среди находок был так называемый «смертный медальон» - свинцовая капсула, в которой хранилась бумажная записка с данными красноармейца.

Для поисковиков такие находки крайне важны – есть шансы установить имена погибших солдат и офицеров. На этот раз поисковикам повезло. Им удалось расшифровать имена 24-х павших героев. Одним из них оказался наш земляк, уроженец города Кишинева красноармеец Иосиф Кантор, считавшийся пропавшим без вести с июля 1941 года. Оперативный поиск его родных также довольно быстро увенчался успехом. Из Израиля молдавские поисковики получили письмо от дочери погибшего солдата Сузанны Иосифовны Кантор. Оно пролило свет на судьбу нашего земляка-героя.

«Моя мама Рахель Кантор работала в трамвайном депо, - написала дочь погибшего солдата. - Мой папа Иосиф Кантор был водителем, отслужил в румынской армии. В РККА он был призван в первые дни войны. Маме посчастливилось один раз увидеть его в военной форме. Это была первая и последняя их встреча со дня начала Великой Отечественной войны. Папа успел наказать маме, чтобы она уехала со мной и со своими родственниками. Это спасло нам жизнь, а родители отца и его три брата задержались и не успели уехать, все погибли в лагере…».

Благодаря найденному смертному медальону поисковикам удалось вернуть из безвестности имя нашего земляка. Еще 23 имени удалось выявить благодаря обнаруженным в ходе архивных изысканий документам.

21 июня 2017 года, в канун Дня Памяти и Скорби - 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны - останки Иосифа Кантора и его боевых товарищей с воинскими почестями и православными обычаями были захоронены на главной аллее столичного мемориала воинской славы «Вечность» у стелы «1941 год».

На церемонию приехала внучка нашего земляка-героя Инна Смирнова-Кантор, которой поисковики передали найденный медальон солдата и символическую гильзу с молдавской землей, которую защищал и на которой погиб ее дед. Тогда же обнаруженные в ходе поисковых работ личные вещи еще одного защитника Кишинева, красноармейца по фамилии Бузина, были переданы его внуку, приехавшему из Украины.

Алексей Петрович высказал предположение, почему в воинском захоронении оказалось много ключей. «Среди погибших воинов, помимо Иосифа Кантора, были и другие уроженцы нашей страны, - рассказал он. - С началом войны призванные из запаса, уходя на фронт, они захватили с собою ключи от родных домов и квартир, надеясь, что война продлится неделю-две и они быстро вернутся домой, открыв двери своими ключами. К сожалению, этому не суждено было сбыться, многие погибли».

Как сообщил поисковик, в ходе второго этапа реконструкции мемориала воинской славы «Вечность» имя Иосифа Кантора и его боевых товарищей будет увековечено на гранитных плитах на месте захоронения.

Николай ПАВЛОВ

Фото: архив поискового отряда «Август» и ОБД «Мемориал»