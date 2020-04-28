В Сингапуре назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в Молдове

Специалисты Сингапурского университета технологии и дизайна предсказали дату окончания эпидемии коронавируса в Молдове.

Аналитики считают, что к 1 июля вспышка коронавируса будет завершена, новых случаев заражения уже не будет. К таким выводам они пришли, проанализировав имеющиеся данные статистики по заболевшим в Молдове.

97% от общего числа заражённых будут выявлены к 16 мая, а к 26 мая показатель достигнет 99%, отметили они.

Вот так мы будет выходить из штопора.

После 1 июля 2020 года в Молдове, по мнению аналитиков, не будет новых случаев заболевания коронавирусом. Но в связи с этим ровно один вопрос: учли ли они наши массовые поездки в села на Пасху?

В США эпидемия завершится к 27 августа, в Великобритании — 14 августа, в Германии — 1 августа, во Франции — 5 августа.

ПАВЕЛ МУНТЯН