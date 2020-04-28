Вы все неправильно поняли: почему в Молдове решили, что коронавирус победили

Людям показалось, что все плохое закончилось. Впервые в Молдове люди не пошли на кладбище в Радоницу. Ее перенесли на июнь и, к счастью, абсолютное большинство граждан к решению властей и запрету на посещение кладбищ в этот день прислушалось. Это очень важно для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции по стране.

Но этот день все же стал для страны особенным. Вместо того, чтобы поминать мертвых, люди решили этот день отметить праздником. А именно, выходом в свет. Ведь это был первый день ослабления режима самоизоляции в стране: разрешили гулять в парке и открыть магазины.

То, что творилось в городах, напоминало сельскую свадьбу, на которую пришло все село. Люди высыпали на улицу. Женщины нарядились, накрасились. Зашумели, засуетились, задвигались. Города проснулись и стали далее более шумными, чем раньше.

Но не рано ли, люди добрые? Случилось именно то, что и предполагали: ослабление карантина большинство восприняло, как победу над коронавирусом. Будто все закончилось, болезнь ушла и совсем нет тех более 3 тысяч больных в стране и более 100 умерших от коварной инфекции. Про цифры все забыли, вечерние брифинги минздрава перестали их интересовать. Как будто не было минувших шести недель волнений и тревог.

Неправильно это. Минздрав все так же выходит на брифинги и сообщает о новых заболевших. Их много. Накануне было поменьше – всего 73 – только потому, что тестов было сделано меньше. Болезнь никуда пока не ушла и грозит ударить с новой силой, если люди не остановятся и не выйдут из преждевременной эйфории.

Экономическую деятельность в стране возобновляют не потому, что кому-то скучно и надоело сидеть дома, и совсем не потому, что болезни больше нет. Это делают, как бы авансом, только потому, что люди остались без денег и потому, что дальнейшее приостановление экономической деятельности грозит серьезнейшими последствиями для нашей экономики. Из режима ЧП страна будет выходить постепенно, но делать это нужно очень осторожно, соблюдая всевозможные меры предосторожности. Если люди и дальше будут вести себя так, будто ничего не было и нет, это приведет к тому, что снова все закроют и тогда нам на самом деле будет очень тяжко.

Коронавирус Молдова еще не победила и, кажется, до этого еще далеко. Насколько далеко зависит исключительно от граждан.

ЛИДИЯ ТКАЧ