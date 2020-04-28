Прогнозы министра экономики и инфраструктуры об экономическом положении в стране после пандемии COVID-19

Министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян утверждает, что пандемия COVID-19 навязала правительствам всего мира принять эпидемиологические меры большого системного воздействия.

«В случае Республики Молдова, чтобы ограничить заражение населения правительство приняло ряд мер, в том числе приостановление или временное ограничение деятельности некоторых рыночных услуг (транспорт, некоторые торговые секторы, ряд услуг, предоставляемых населению) и государственных услуг (образование, государственное управление).

Наблюдается существенный спад потока денежных переводов, а также внешнего спроса, в том числе на товары и услуги, предоставляемые резидентами СЭЗ. Внутренние и внешние потрясения, вызванные распространением пандемии коронавируса, оказывают значительное воздействие на большинство секторов национальной экономики, не только в области спроса, но и предложения.

Масштабы некоторых потрясений пока невозможно оценить, поскольку кризис не преодолен, а экономический прогноз неопределенный. В то же время, министерство экономики и инфраструктуры, совместно с экспертами Международного валютного фонда пересмотрели макроэкономический прогноз. Таким образом, в настоящее время оценки дают прогноз эволюции ВВП на уровне -3%. По нашим оценкам, в 2021 году экономика войдет в фазу постепенного восстановления, по нашим предварительным оценкам, в диапазоне 4-5% будет реальный рост валового внутреннего продукта», уточнил Райлян в интервью для bani.md, ссылаясь на прогнозы об экономическом положении после карантина.

На вопрос, какие меры по восстановлению национальной экономики принимаются после пандемического кризиса, Сергей Райлян сказал: министерство экономики и инфраструктуры в сотрудничестве с Экономическим советом при премьер-министре, бизнес-ассоциациями, международными организациями, экономическими экспертами и органами государственного управления разработало ряд мер по поддержке бизнес-среды.

«На первом этапе они включили необходимое незамедлительное участие во время чрезвычайного положения и другие меры для послекризисного этапа и возобновления деятельности хозяйствующих субъектов. Мы сосредоточимся на ряде мер, включая выявление финансовых возможностей путем создания специальных фондов для восстановления национальной экономики, возобновления и стимулирования экономической деятельности после периода чрезвычайного положения.

Также мы перенаправим существующие государственные программы на поддержку деловой среды, развитие программ по оцифрованию бизнесс-процессов. Таким образом, оцифрование всех бизнесс-процессов и программ по финансированию МСП является приоритетом», добавил министр.

Андриана Кептине