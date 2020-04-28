Политолог: В туннеле темно, но нет политической воли, чтобы добраться до света в конце туннеля

Политолог Дионис Ченуша утверждает, что более 700 представителей медицинского персонала заражены COVID-19, но даже в этом случае не было начато расследование для выявления проблем в этой связи.

«Но даже в этом случае не было начато расследование для выявления проблем, связанных с заражением тех, кто жертвует своим здоровьем и жизнью для здоровья и жизни других. Поэтому, около 12 000 врачей и 20 000 медсестер ежедневно подвергаются риску заражения. О плохой защите врачей в течение последних 7 дней говорили меньше или вовсе нет.

Российский кредит поглотил взгляды и наполнил общественный дискурс до краев. Правительство находится в оборонительной позиции вместо того, чтобы делать хорошие дела и предотвращать критику.

В то же время, оппозиция настроена атаковать малейшие ошибки, которые допускает правительство. Справедливый подход, хотя иногда приводит к потере из вида основных тем – которые должны быть сохранены в рамках плана, независимо от всего.

Не хватает минимального единства и искреннего сотрудничества между двумя баррикадами для направления политического творчества, чтобы вывести страну из кризиса. В туннеле темно, но нет политической воли, чтобы добраться до света в конце туннеля. Никто не знает, сколько врачей и «не-врачей» попадут в капкан вируса до того, как правительство и оппозиция найдут необходимую политическую смелость, чтобы организовать виртуальный стол переговоров для поиска и согласования наилучших решений.

Нужно как следует обсудить поправки в бюджет или перезаключить кредитное соглашение с Россией – любой вопрос может быть предметом достойных, если не цивилизованных, переговоров. А если кто-то ждет легких решений извне, то полностью игнорирует волну эгоцентризма, которая подрывает западную солидарность или многостороннее сотрудничество», написал Ченушэ.

По его словам, долгосрочные решения начинаются с дома и основываются на сокращении политических амбиций и концентрации усилий – на основании всех публичных красных линий и обозначении жизненно важных проблем.

«Война против вируса и политическая война могут быть сопоставимыми только, если изначально допускается, что жизнь зараженных совсем не является приоритетом», добавил Ченушэ.

Андриана Кептине