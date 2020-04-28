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Экономика
Гражданин Молдовы выдал себя за жителя Крайнего Севера, чтобы получать большую пенсию
28.04.2020

За 4,5 года ему он незаконно получил около полумиллиона российских рублей. В Мурманске разоблачили мошенника из Приднестровья, который незаконно получал повышенную пенсию с северными надбавками.

Оказалось, что в апреле 2014 года наш соотечественник обратился в пенсионную службу для того, чтобы ему назначили пенсию за выслугу лет из-за переезда в Мурманск на постоянное место жительства из Приднестровья. Иностранец имел право получать такую социальную выплату с учетом районного коэффициента 40% только при условии, если он будет действительно жить на Крайнем Севере. Так как мужчина указал, что его новый дом – это заполярная столица, ему назначили повышенную северную пенсию. Однако уроженец Приднестровья схитрил, что вышло ему боком.

- У приднестровца действительно была прописка в Мурманске, однако здесь он не жил, а уехал обратно, на Родину. В итоге с апреля 2014 года по январь 2019-го пенсионеру незаконно выплатили более 490 тысяч рублей. Все это время он находился у себя на родине, а не в условиях Крайнего Севера, - сообщили в прокуратуре Октябрьского округа Мурманска.

На нашего соотечественника завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Октябрьский районный суд Мурманска назначил мужчине штраф в 235 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали причиненный материальный ущерб.

АЛЕКСАНДРА ЛЕБЕДЕВА


 
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