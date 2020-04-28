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Технологии
НАОЗ: коронавирус и технологии 5G никак не связаны между собой
28.04.2020

Некоторые устроили беспочвенную панику в соцсетях. На данный момент нет никаких доказательств связи между эпидемией и современными технологиями.

Эксперты Национального агентства публичного здоровья выступили с опровержением слухов, породивших некую панику среди граждан республики. Дезинформаторы опубликовали в соцсетях сообщения, в которых утверждают, что благодаря технологии 5G, эпидемия распространяется намного быстрее.

Это направлено на поддержание состояния смятения и паники среди населения, но не имеет ничего общего с правдой.

- Новый коронавирус передается от человека человеку через дыхательные пути, чихание, кашель или выдох. Технология 5G основана на радиочастоте и не создает вирусов, – объясняют специалисты НАОЗ.

Проблемы со здоровьем, связанные с использованием мобильных сетей, обычно связаны с радиацией и не имеют ничего общего с инфекцией COVID-19.

Автор: Михаил Генчу


 
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