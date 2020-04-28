Новые данные по коронавирусу на утро 28 апреля

На утро вторника в Республике Молдова 3 481 случаев заболевания коронавирусом. За период пандемии проведено более 16 тысяч тестов.

На данный момент 222 пациента находятся в тяжелом состоянии, 14 - в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Число заболевших в Кишиневе превысило тысячу и составляет 1 012 случаев. В Сороках 250 случаев, в Штефан Водэ - 249, Тирасполе - 244, в Глодянах - 173, Кагуле - 138, Единцах - 130, Фэлештах - 130, Кэушанах - 112, Оргееве - 101 и т.д.

Больше всего заболевших в возрастной группе 50-59 лет - 828, 40-49 лет - 647, 60-69 лет - 598, 30-39 лет - 528.

Автор: Михаил Генчу