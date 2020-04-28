Еще одна пациентка с COVID-19 сбежала из больницы Кишинева

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Здоровье
Побеги больных коронавирусом уже приобретают массовый характер.
Необъяснимо, но, будучи под угрозой осложнений со здоровьем из-за инфицирования вирусом нового типа, пациенты принимают бессмысленное решение сбегать из медицинских учреждений.
Сегодня в 05:00 из инфекционной больницы Кишинева сбежала 17-летняя жительница Сорок, у которой был диагностирован COVID-19. Девушка покинула учреждение без согласия медперсонала, исчезнув в неизвестном направлении.
Полиция разыскивает беглянку, которой грозит штраф в размере 25 000 леев за необдуманный и опасный поступок.
Автор: Михаил Генчу
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