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Здоровье
Еще одна пациентка с COVID-19 сбежала из больницы Кишинева
28.04.2020

Побеги больных коронавирусом уже приобретают массовый характер.

Необъяснимо, но, будучи под угрозой осложнений со здоровьем из-за инфицирования вирусом нового типа, пациенты принимают бессмысленное решение сбегать из медицинских учреждений.

Сегодня в 05:00 из инфекционной больницы Кишинева сбежала 17-летняя жительница Сорок, у которой был диагностирован COVID-19. Девушка покинула учреждение без согласия медперсонала, исчезнув в неизвестном направлении.

Полиция разыскивает беглянку, которой грозит штраф в размере 25 000 леев за необдуманный и опасный поступок.

Автор: Михаил Генчу         


 
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