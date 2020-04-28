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Экономика
Алла Дарованная: Правительство в процессе корректировки бюджета не сократило инвестиционные проекты
28.04.2020

Очередной удар от пандемии. Удар, впрочем, вполне ожидаемый – в Молдове растет количество безработных. С момента вступления в силу режима ЧП число нетрудоустроенных человек, которые претендуют на пособие по безработице, превысило 5 тысяч. 

"Во время чрезвычайного положения правительство (…) расширило категории получателей пособий, даже если эти люди не соответствуют критериям для предоставления пособий по безработице", - заявила для Sputnik Молдова депутат Алла Дарованная. 

Депутат, однако, сообщила, что ситуация не столь катастрофична. Она отметила, что правительство в процессе корректировки бюджета не сократило инвестиционные проекты именно для того, чтобы обеспечить граждан работой.

По данным Национального бюро статистики, на начало 2020 года в Молдове было более 35 тысяч безработных.

@SM


 
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