Алла Дарованная: Правительство в процессе корректировки бюджета не сократило инвестиционные проекты

Очередной удар от пандемии. Удар, впрочем, вполне ожидаемый – в Молдове растет количество безработных. С момента вступления в силу режима ЧП число нетрудоустроенных человек, которые претендуют на пособие по безработице, превысило 5 тысяч.

"Во время чрезвычайного положения правительство (…) расширило категории получателей пособий, даже если эти люди не соответствуют критериям для предоставления пособий по безработице", - заявила для Sputnik Молдова депутат Алла Дарованная.

Депутат, однако, сообщила, что ситуация не столь катастрофична. Она отметила, что правительство в процессе корректировки бюджета не сократило инвестиционные проекты именно для того, чтобы обеспечить граждан работой.

По данным Национального бюро статистики, на начало 2020 года в Молдове было более 35 тысяч безработных.

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