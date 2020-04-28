Власти решают, что делать с Центральным рынком

Он может быть перенесен. Власти города рассматривают варианты улучшения главного рынка столицы.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан разъяснил, что на данный момент не принято решение о том, как будет вести свою деятельность Центральный рынок.

Градоначальник отметил, что рынок нуждается либо в полной модернизации, либо его следует переместить в другое место.

- Есть два подхода: полная эвакуация центрального рынка или его модернизация. Центральный рынок — это не просто место для продажи. Это, в том числе, культурная и социальная территория,

Мы хотим создать рабочую группу, которая займется разработкой этих сценариев, анализом возможных рисков, связанных с перемещением рынка, а также возможных рисков, при условии, что рынок останется на прежнем месте, — пояснил Ион Чебан.

Автор: Михаил Генчу