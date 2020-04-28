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Политика
Лидер Демпартии заверил посла США, что Демпартия - надежный партнер
28.04.2020

«Демпартия является надежным, предсказуемым, прагматичным партнером на долгие годы, который не допустит ущерба интересам страны», - считает ее лидер Павел Филип.

Как сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба ДПМ, об этом он заявил в понедельник в ходе онлайн-общения с Послом США Дереком Хоганом. Он проинформировал о том, «какие меры будут предприняты в посткризисный период, о помощи бизнес-среде, особенно малым и средним предприятиям, о развитии IT-сектора, привлечении к этим процессам соотечественников, возвращающимся на родину из-за рубежа».

Также собеседники обменялись мнениями «о бурных событиях на политической арене РМ, поправках в государственный бюджет и о внешней помощи, предоставленной республике».

На прошлой встрече в марте Филип заверил американского дипломата, что ДПМ «останется проевропейской партией и продолжит усилия, чтобы европейский путь Молдовы стал необратимым».


 
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