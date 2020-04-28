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Вы этого не знали. Вторая жизнь кухонной губки - множество советов
28.04.2020

Если вы думаете, что кухонная губка нужна только для мытья посуды, то вы ошибаетесь.  Благодаря этому простому предмету, можно значительно упростить ведения быта. Следующие неожиданные способы применения обыкновенной кухонной губки придутся по душе каждой современной хозяйке…

1. Как средство от синяков и припухлостей

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Погрузите губку в воду, затем поместите ее в запечатанный пластиковый пакет и отправьте в морозильную камеру до полной заморозки. Используйте такое средство для снятия отеков и синяков. Польза такого приспособления заключается в том, что когда вода оттаивает, она будет оставаться в запечатанном пакете, не вытекая наружу.

2. Удаление катышков со старых вещей

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Благодаря текстурированной скраб-губке можно удалить катышки со старого свитера или другой немного поношенной вещи.

Просто обработайте губкой зону, где нитка или пряжа взбились в катышки и аккуратно их удалите с поверхности изношенной вещи.

3. Для поливки комнатных растений

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Если вы поместите губку на дно горшка, она впитает избыток воды при поливе. Такой способ поможет предотвратить гниение корней от излишков влаги.

Кроме того такая губка служит резервным средством в случае, если, к примеру вы забыли полить растение и уехали в отпуск. Поэтому перед посадкой растения поместите на дно горшка обыкновенную губку, вырезанную по форме дна.

4. Собирайте шерсть и пух от животных с ковров

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Влажная губка - это отличный инструмент и незаменимая вещь, необходимая для чистки ковров и вытягивания волос и шерсти из волокон вашего ковра.

5. Подушечки безопасности

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Если вы храните или перевозите хрупкие вещи, скажем, керамическое, стеклянное или глиняное изделие, разместите такие спонжи вокруг бьющихся вещей.

Таким образом, вы избежите того, что вещь разобьется или от неё отколется какая-нибудь часть.

6. Подставка для зонта

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Поместите губку в нижнюю часть подставки для зонта. Таким образом вы защищаете дно от влажности, сырости и плесени.

Гораздо легче удалять старую губку и заменять её на новую, чем регулярно производить чистку подставки.

7. Устройство для снятия лака для ногтей

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Следующий трюк экономит большое количество ватных дисков, которые тратятся на удаление лака с поверхности ногтей.

Поместите кухонную губку (предварительно обрезав её по размеру и пропитав в жидкости для снятия лака) в ёмкость с крышкой. Когда вам понадобиться снять лак с ногтей, просто воткните пальцы в полученное устройство и несколько раз проделайте круговые движения.

Старайтесь держать ёмкость закрытой, чтобы средство не выветривалось, меняйте губки по необходимости.

8. Защита поверхности мебели от царапин

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Перед тем, как поставить вазу или другой тяжелый предмет, способный разбить или поцарапать журнальный столик, прикрепите ко дну несколько кусочков губки.

Таким образом вы предотвратите возможные повреждения или царапины на поверхности столика при соприкосновении с тяжелым предметом.

9. Закрывает щели в окнах

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Если вы чувствуете, что с окон сквозит, просто заделайте щели кусочками такой губки. Так теплый воздух сохранится внутри помещения.

10. Разделитель пальцев на ногах

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Домашний педикюр станет проще, если вы поместите нарезанные кусочки такой губки между пальцев.

Так пальцы на ногах приобретут необходимое расстояние для удобного нанесения лака. Лак не смажется и не испачкает все вокруг. Когда педикюр высохнет, аккуратно удалите кусочки губки.

11. Губка для прорастания семян

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Вы можете использовать влажную губку для прорастания семян!

Выбирайте быстрорастущие семена, такие как лен, редька, салат, люцерна или горчица. Поместите семена на влажную губку, затем положите её на тарелку.

Накройте тарелку перевернутой стеклянной чашей или крышкой и поместите ее в солнечное место, куда попадают прямые солнечные лучи. Когда саженцы прорастут, вы сможете наслаждаться побегами и пересадить их в горшок, чтобы они росли дальше.

12. Поглотитель запахов в холодильнике

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Посыпьте влажную (не мокрую) губку пищевой содой и поместите ее в холодильник. Она поглотит запахи и избавит от неприятностей в холодильнике.

Коробки соды вам хватит на долгое время.

13. Для чистки узких горлышек

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Скотчем зафиксируйте губку на конце длинной палочки. Используйте такое приспособление для чистки и сушки узких ваз и контейнеров.

14. Наколенники

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Вы можете использовать пару губок, в качестве наколенников при чистке полов, озеленении или ремонте. Прикрепленные к коленям губки станут своеобразным щитом и защитят колени от травм и царапин.

15. Защита от мозолей и царапин

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Защищайте руки, если работаете в саду или огороде. Деревянная ручка грабель или лопаты может стать причиной занозы или мозоля. Оберните губкой или двумя губками ручку, затем закрепите их либо скотчем, либо фиксирующими резинками.

16. Губка для смачивания пальцев

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Если у вас большая стопка писем или открыток, которые нужно подписать или отправить, для их разделения не стоит использовать слюну и язык. Просто возьмите влажную губку и макайте в неё пальцы.

Вы также можете использовать влажную губку для смачивания ленты при запечатывании конверта.

17. Мягкий конструктор

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Разрежьте  несколько разных цветных губок на узкие полосы или формочки. Такой мягкий конструктор станет безопасными тихими строительными блоками для ваших малышей.

18. Подставка для мыла

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После каждого мытья рук или принятия душа помещайте мыло поверх губки. Так оно лучше сохраниться. Такой прием позволит мылу быстрее высыхать, а также свести к минимуму беспорядок в ванной комнате.


 
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