Подстанция Скорой помощи столичного сектора Рышкань закрыта на карантин

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Здоровье
Решение о закрытии на карантин было принято после того, как у 14 сотрудников обнаружен COVID-19.
Заразившиеся коронавирусом медработники интернированы для прохождения лечения, остальные сотрудники отправлены в самоизоляцию сроком на 14 дней для минимизации распространения вируса нового типа.
На период карантина сектор Рышкановка будут обслуживать сотрудники подстанции Чекан и регионального Центра Скорой медпомощи.
Представители Центра догоспитальной неотложной помощи сообщили, что жители Рышкановки будут получать квалифицированную своевременную врачебную помощь.
Автор: Михаил Генчу
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