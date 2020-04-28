Подстанция Скорой помощи столичного сектора Рышкань закрыта на карантин

Решение о закрытии на карантин было принято после того, как у 14 сотрудников обнаружен COVID-19.

Заразившиеся коронавирусом медработники интернированы для прохождения лечения, остальные сотрудники отправлены в самоизоляцию сроком на 14 дней для минимизации распространения вируса нового типа.

На период карантина сектор Рышкановка будут обслуживать сотрудники подстанции Чекан и регионального Центра Скорой медпомощи.

Представители Центра догоспитальной неотложной помощи сообщили, что жители Рышкановки будут получать квалифицированную своевременную врачебную помощь.

Автор: Михаил Генчу