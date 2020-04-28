Правящая коалиция обещает зарплаты пенсии и пособия – без задержек

Выплата заработной платы, пенсий и других социальных выплат является приоритетной и будет осуществляться без задержек. Об этом заявила Социал-демократическая платформа «За Молдову» (СДПМ) - правящая коалиция Партии социалистов и Демократической партии.

Как сообщает «ИНФОТАГ», на сайте ПСРМ размещен пресс-релиз, в котором сообщается о заседании парламентского большинства, которое решило накануне «поддержать усилия правительства по выявлению дополнительных источников финансирования дефицита внешней помощи».

В сообщении отмечается, что «некоторые политики пытаются заблокировать бюджетно-налоговые законы, но министерству финансов удалось получить доступ к более чем 4 млрд. леев, выделенным МВФ».

«Тем не менее, по-прежнему существует риск не финансирования расходов, которые, в соответствии с поправками бюджета, должны были покрываться за счет средств госкредита от РФ. В случае блокирования этого финансирования со стороны Конституционного суда, правительству придется отказаться от ремонта дорог (1,4 млрд. леев), субсидирования процентов по кредитам для предприятий (90 млн. леев), программы возмещения НДС для экономических агентов (1 млрд. леев), выделения дополнительных средств для поддержки медицинской системы (около 600 млн. леев)», - отмечается в сообщении.

Они отметили, что в такой ситуации усилия правительства по выявлению дополнительных источников внешнего финансирования «должны поддерживаться, а не саботироваться».

Правящая коалиция высоко оценила и приветствовала внешнюю помощь, предоставленную РМ внешними партнерами: МВФ, Евросоюзом, Всемирным банком, РФ, Турцией, Румынией.