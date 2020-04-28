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КУМ виноват: Мэру Бельц Ренато Усатому грозит объявление в розыск по линии Интерпола
28.04.2020

Следственный департамент МВД подаст в Тверской суд ходатайство о заочном аресте молдавского политика.

В ближайшее время Следственный департамент МВД подаст в Тверской суд ходатайство о заочном аресте молдавского политика, мэра Бельц Ренато Усатого. Это необходимо для его розыска по линии Интерпола. Об это сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

- По версии СД МВД РФ, Усатый был участником мегапрачечной «Ландромат» и отмывал через нее сотни миллионов рублей команды КУМ (команда владела и ООО «КУМ»). Это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались. В 2012 году Усатый уже допрашивался относительно деятельности КУМ. Но тогда он признался только в наличие двойного гражданства (РФ и Молдовы) и постоянной прописке в Москве. В 2012 году влияния и связи среди силовиков у КУМ были очень высоки и тогда проблемы со следствием удалось решить. – сообщается на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Также, авторы опубликовали свидетельство из уголовного дела, в котором Рената Усатый подтверждают, что является гражданином России.

Напомним, что на прошлой неделе, Ренато Усатому, подозреваемому в выведении из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк, были предъявлены в РФ заочные обвинения. Согласно МВД РФ, обвинения предъявлены по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Показания Ренато Усатого

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ


 
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