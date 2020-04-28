Молдавская политическая басня - Филат и безвиз

Влад Филат решил вспомнить золотое для себя время. Поводом стала шестая годовщина либерализации визового режима между Молдовой и Евросоюзом.

– Рожденная из руин империи с противоречивой историей и незавершенной идентичностью, Республика Молдова вышла из периферии СССР, чтобы войти в периферию евро-атлантического мира. Невозможность путешествовать по общему пространству рождало настоящую драму. Тысячи и тысячи наших сограждан продавали или закладывали дома, занимали деньги под астрономические проценты, чтобы уехать в страны ЕС в поисках места работы и достойной жизни для их семей. Люди, скрываясь в фурах, ехали десятки километров через лес, дети не видели родителей годами, - написал это и многое другое Филат в соцсетях.

По словам экс-премьера, введение безвизового режима стало всеобщим благом для жителей Молдовы – «с момента либерализации въезда в ЕС более 2,3 миллиона граждан РМ пересекли границу с Евросоюзом».

Что тут скажешь… «Жить стало лучше, жить стало веселее». Без Союза многие жители Молдовы обыдлились, потому что остались предоставленными самим себе. Плюс ко всему те же родители и с безвизом пропадают в европах годами, а из их несчастных детей растут новые люмпены.

Хотя, о чем это мы?! У нас же годовщина! Итак, у жителей Молдовы благодаря безвизу и участию в нем высоких европейских эмиссаров заметно наладилось бытие внутри страны. Мы стали больше зарабатывать, слаще есть, крепче спать, а наши политики превратились в высшей степени порядочных людей и совершенно перестали обманывать народ. Да и сам Филат был осужден незаконно и является самым честным человеком на земле. Осанна ему, первопроходцу евроинтеграции!

Автор: Николай Костыркин