Австрийские власти намерены проверить происхождение средств Ренато Усатого

Живет в роскоши непонятно на какие деньги. Телеграм-канал "Гений Карпат" сообщает любопытную информацию о Ренато Усатом - в Австрии скандальному политику присвоили статус "политически значимая персона", однако ничего хорошего в подобном статусе нет.

Как следует из пояснений канала, подобный статус присваивается людям, которые имеют конкретные связи с политиками, скомпрометировавшими себя коррупцией, отмыванием денег и прочими сомнительными манипуляциями:

- Этот статус австрийские правоохранительные и разведорганы присваивают тем лицам, которые контактируют или входят в окружение в том числе политиков, к которым предъявляются более жёсткие требования по нормам об отмывании денег, чем к обычным гражданам. Австрийцы нарыли, что многие данные по Усатому были удалены, адреса сфальсифицированы, компании и бизнес зарегистрированы на подставных лиц. Указано, что "герр Усатый ведет роскошную жизнь, живет в разных странах и накопил много объектов недвижимости", однако источники финансирования всего этого неизвестны, - сообщает канал.

Автор: Михаил Генчу