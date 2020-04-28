Количество зараженных коронавирусом в Молдове на 28 апреля 2020 года: 157 новых случаев

28 апреля в Молдове было подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего было обработано 695 тестов.

В Кишиневе за сутки зарегистрировано 84 новых случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Молдове достигло 3638.

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила, что в двух медучреждениях страны зафиксированы новые вспышки инфекции. Речь идет о 19 случаев заражения медработников в Кишиневе и 11 - в Бельцах.

Премьер-министр Ион Кику отметил, что в стране открылось много магазинов, торгующих и непродовольственной продукцией. По его словам, в стране 7 населенных пунктов находятся на карантине и там уменьшается число случаев заражения коронавирусом.