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Общество
Количество зараженных коронавирусом в Молдове на 28 апреля 2020 года: 157 новых случаев
28.04.2020

28 апреля в Молдове было подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего было обработано 695 тестов.

В Кишиневе за сутки зарегистрировано 84 новых случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Молдове достигло 3638.

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила, что в двух медучреждениях страны зафиксированы новые вспышки инфекции. Речь идет о 19 случаев заражения медработников в Кишиневе и 11 - в Бельцах.

Премьер-министр Ион Кику отметил, что в стране открылось много магазинов, торгующих и непродовольственной продукцией. По его словам, в стране 7 населенных пунктов находятся на карантине и там уменьшается число случаев заражения коронавирусом.


 
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